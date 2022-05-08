Sadakatsiz'in Derin’i Melis Sezen spor sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile başrolü paylaşan Melis Sezen ayna karşısında spor sütyeniyle poz verdi.
Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile birlikte rol alan ve iddialı seçimleriyle olan olan Melis Sezen son pozuyla dikkat çekti.
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2019’da IMDB Starmetre listesinde ilk 100’e giren Sadakatsiz'in Derin’i Melis Sezen iddialı paylaşımlarına bir yenisini ekledi.
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Lüks takı seçimleriyle zaman zaman gündeme gelen güzel oyuncu hayranlarını mest etti. Banyoda spor sütyeniyle aynı karşısına geçen Melis Sezen'i gören takipçileri kendini tutamadı.
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Kimisi Sezen'e "Çok güzelsin", "Fit ve seksisin" yorumları yaparken kimisi ise "Neler paylaşıyorsun?", "Şeyma Subaşı gibi pozlar vermeye başladı", "Buna gerek var mı?" yorumlarında bulundu.
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