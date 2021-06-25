Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den olay yaratan itiraf

Melis Sezen, İbrahim Selim'in Youtube programına konuk oldu. Merak edilenleri anlatan genç oyuncu, "Flörtün ilk buluşmada ne yaparsa ‘Arkadaşıma araba çarpmış, hastaneye gitmeliyim’ deyip kaçarsın?" sorusuna şöyle yanıt verdi: Eski sevgilisinden açık bir yara olarak bahsedenler vardır ya, kaçmam ama bir anda değişir her şey. Ve o an biter. Bir de başıma şöyle bir şey geldi; malvarlığı yüksek zengin biriydi. Bana dedi ki; ‘Şu site var biliyor musun?’ ‘Evet, biliyorum’ dedim. ‘İşte o bizim. Karşıda da şu site var, o da bizim’ falan dedi. Oradan kaçtım.