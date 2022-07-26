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  4. Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in makyajsız haline yorum yağdı

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in makyajsız haline yorum yağdı

Sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelen Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız halini paylaşınca olanlar oldu.

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in makyajsız haline yorum yağdı - Resim: 1

Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen diziye Derin karakteriyle damga vuran güzel oyuncu Melis Sezen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekmeye devam ediyor.

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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in makyajsız haline yorum yağdı - Resim: 2

Melis Sezen, 2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul, Silivri'de doğdu. 

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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in makyajsız haline yorum yağdı - Resim: 3

Babası Arnavut, Makedonya göçmeni; anne tarafı ise Selanik, Yunanistan göçmenidir.

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Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in makyajsız haline yorum yağdı - Resim: 4

Bir tane erkek kardeşi bulunan Sezen’in ailesi ticaretle uğraşıyor.

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