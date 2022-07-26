Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in makyajsız haline yorum yağdı
Sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelen Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız halini paylaşınca olanlar oldu.
Her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen diziye Derin karakteriyle damga vuran güzel oyuncu Melis Sezen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekmeye devam ediyor.
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Melis Sezen, 2 Ocak 1997 tarihinde İstanbul, Silivri'de doğdu.
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Babası Arnavut, Makedonya göçmeni; anne tarafı ise Selanik, Yunanistan göçmenidir.
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Bir tane erkek kardeşi bulunan Sezen’in ailesi ticaretle uğraşıyor.
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