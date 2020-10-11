Sadece 12 gün görebilmişti... İbrahim Erkal'ın kızı büyüdü!
3 yıl önce beyin kanaması sonucu hayatını kaybeden şarkıcı İbrahim Erkal'ın sadece 12 gün görebildiği kızı Elif Su büyüdü.
Şarkıları ile bir döneme damga vuran ünlü şarkıcı İbrahim Erkal 2017 yılında geçirdiği beyin kanaması sonucu 52 yaşında hayatını kaybetmişti. İbrahim Erkal'ın ani ölümü sevenlerini yasa boğmuş ardından gözü yaşlı bir eş ve 3 çocuk bırakmıştı.
Unutulmayan şarkıların sahibi İbrahim Erkal vefat ettiğinde en küçük kızı Elif Su henüz 12 günlüktü. Ardında onunla çekilmiş fotoğrafları kalan İbrahim Erkal'ın kızı Elif Su büyüdü.
Filiz Akgün minik kızı Elif Su ile çekildiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşıyor.