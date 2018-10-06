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  3. 06 Ekim 2018 13:52

Sadece arkadaşız !

Oyuncu Demet Özdemir, rol arkadaşı Can Yaman'la aşk yaşadığı iddialarına yanıt verdi.

Sadece arkadaşız !

Sevgilisi Seçkin Özdemir'le ayrılık kararı alan Demet Özdemir, önceki gün Maslak Esnaf'ta arkadaşlarıyla birlikte gece geç saatlere kadar eğlendi.

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Sadece arkadaşız !

Mekan çıkışında kendisine yöneltilen soruları cevapsız bırakan Demet Özdemir, koşar adımlarla muhabirlerden uzaklaşmaya çalıştı.

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Sadece arkadaşız !

Rol arkadaşı Can Yaman'la aşk yaşadığı iddiasının hatırlatılması üzerine güzel oyuncu, "Arkadaşlar Can'la sadece arkadaşız" dedi.

Milliyet/Emrah Akçaay

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Sadece arkadaşız !

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