Sadece arkadaşız !
Oyuncu Demet Özdemir, rol arkadaşı Can Yaman'la aşk yaşadığı iddialarına yanıt verdi.
Sevgilisi Seçkin Özdemir'le ayrılık kararı alan Demet Özdemir, önceki gün Maslak Esnaf'ta arkadaşlarıyla birlikte gece geç saatlere kadar eğlendi.
Mekan çıkışında kendisine yöneltilen soruları cevapsız bırakan Demet Özdemir, koşar adımlarla muhabirlerden uzaklaşmaya çalıştı.
Rol arkadaşı Can Yaman'la aşk yaşadığı iddiasının hatırlatılması üzerine güzel oyuncu, "Arkadaşlar Can'la sadece arkadaşız" dedi.
Milliyet/Emrah Akçaay