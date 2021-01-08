Safiye Soyman sosyal medyayı salladı!
Samimi tavırları, doğal ve eğlenceli kişiliğiyle herkesin sevgisini kazanan Safiye Soyman makyajı ile kendini süper kahraman Batman’e benzetti. Takipçileri “Batman değil, Cadılar Bayramı’na katılacak gibisiniz”, “Faik Abi görmesin kalpten gider” yorumları yaptı.
Yaptırdığı estetiklerle gündem olan ve sosyal medyada eğlenceli paylaşımlar yapan Safiye Soyman, 'Batman' oldu.
Safiye Soyman makyajı ile kendini süper kahraman Batman’e benzetti. Instagram’da paylaştığı fotoğrafın altına da “Süper kahraman Batman gibi 2021’de süper Safiye Soyman olayım mı ben de? Ne dersiniz canlarım makyajım ona benzemiyor mu?” yazdı.
Takipçileri “Batman değil, Cadılar Bayramı’na katılacak gibisiniz”, “Faik Abi görmesin kalpten gider” yorumları yaptı.