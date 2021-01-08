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  3. 08 Ocak 2021 22:10

Safiye Soyman sosyal medyayı salladı!

Samimi tavırları, doğal ve eğlenceli kişiliğiyle herkesin sevgisini kazanan Safiye Soyman makyajı ile kendini süper kahraman Batman’e benzetti. Takipçileri “Batman değil, Cadılar Bayramı’na katılacak gibisiniz”, “Faik Abi görmesin kalpten gider” yorumları yaptı.

Safiye Soyman sosyal medyayı salladı!

Yaptırdığı estetiklerle gündem olan ve sosyal medyada eğlenceli paylaşımlar yapan Safiye Soyman, 'Batman' oldu. 

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Safiye Soyman sosyal medyayı salladı!

Safiye Soyman makyajı ile kendini süper kahraman Batman’e benzetti. Instagram’da paylaştığı fotoğrafın altına da “Süper kahraman Batman gibi 2021’de süper Safiye Soyman olayım mı ben de? Ne dersiniz canlarım makyajım ona benzemiyor mu?” yazdı.  

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Safiye Soyman sosyal medyayı salladı!

Takipçileri “Batman değil, Cadılar Bayramı’na katılacak gibisiniz”, “Faik Abi görmesin kalpten gider” yorumları yaptı.  

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Safiye Soyman sosyal medyayı salladı!

İşte Safiye Soyman'a gelen yorumlardan bazıları: Faik de Joker olsun... Abla ne yaptın kendine? Acayip farklı ve bir o kadar da yakışmış.

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