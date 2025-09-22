Şahan Gökbakar'dan Hasan Can Kaya'ya güldüren gönderme
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Hasan Can Kaya'nın programında bir seyircinin kendisine benzetilmesi üzerine esprili bir göndermede bulundu.
Komedyen Şahan Gökbakar, Konuşanlar programında bir seyircisinin kendisine benzetilmesine kayıtsız kalmadı.
Hasancan Kaya’nın gösterisi sırasında sahneye çıkan bir seyircinin kendisine benzetilmesi üzerine Gökbakar, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla esprili bir yanıt verdi.
“Allah aşkına, bu çocuk bana mı benziyor?”
Videoda sahnedeki seyirciyi işaret eden Gökbakar, “Allah aşkına, bu çocuk bana mı benziyor? Eğer bana benziyorsa Hasan Can da ona benziyor” diyerek göndermede bulundu.
Hasan Can Kaya ise Gökbakar'ın göndermesine gülücük emojisiyle yanıt verdi.
Gökbakar’ın bu çıkışı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, izleyiciler iki komedyen arasındaki karşılıklı esprileri eğlenceli buldu.
