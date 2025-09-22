  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Şahan Gökbakar'dan Hasan Can Kaya'ya güldüren gönderme

Şahan Gökbakar'dan Hasan Can Kaya'ya güldüren gönderme

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar, Hasan Can Kaya'nın programında bir seyircinin kendisine benzetilmesi üzerine esprili bir göndermede bulundu.

Şahan Gökbakar'dan Hasan Can Kaya'ya güldüren gönderme - Resim: 1

Komedyen Şahan Gökbakar, Konuşanlar programında bir seyircisinin kendisine benzetilmesine kayıtsız kalmadı.

1 / 4
Şahan Gökbakar'dan Hasan Can Kaya'ya güldüren gönderme - Resim: 2

Hasancan Kaya’nın gösterisi sırasında sahneye çıkan bir seyircinin kendisine benzetilmesi üzerine Gökbakar, sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla esprili bir yanıt verdi.

2 / 4
Şahan Gökbakar'dan Hasan Can Kaya'ya güldüren gönderme - Resim: 3

“Allah aşkına, bu çocuk bana mı benziyor?”
Videoda sahnedeki seyirciyi işaret eden Gökbakar, “Allah aşkına, bu çocuk bana mı benziyor? Eğer bana benziyorsa Hasan Can da ona benziyor” diyerek göndermede bulundu.

3 / 4
Şahan Gökbakar'dan Hasan Can Kaya'ya güldüren gönderme - Resim: 4

Hasan Can Kaya ise Gökbakar'ın göndermesine gülücük emojisiyle yanıt verdi. 

Gökbakar’ın bu çıkışı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, izleyiciler iki komedyen arasındaki karşılıklı esprileri eğlenceli buldu. 

4 / 4