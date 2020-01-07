Şahan Gökbakar’ın Sibel Ünli paylaşımına sert tepki

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde okuyan ve intihar eden Sibel Ünli hakkında Şahan Gökbakar'ın yaptığı paylaşım olay oldu. Gökbakar Ünli'nin karesini paylaşarak, "Uzaklarda değil! İstanbul'da… Halbuki ne güzel bir havalimanı vardı, inci gibi köprüler vardı, gökdelenler yapılıyordu, belki kanal bile açılacaktı.