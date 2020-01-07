Şahan Gökbakar’ın Sibel Ünli paylaşımına sert tepki
İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli'nin intiharı hakkında sosyal medya hesabında paylaşım yapan Şahan Gökbakar'a tepki yağdı. Gökbakara'a en sert çıkış Yusuf Güney'den geldi. Şahan Gökbakar'a Instagram'dan yaptığı paylaşı
İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde okuyan ve intihar eden Sibel Ünli hakkında Şahan Gökbakar'ın yaptığı paylaşım olay oldu. Gökbakar Ünli'nin karesini paylaşarak, "Uzaklarda değil! İstanbul'da… Halbuki ne güzel bir havalimanı vardı, inci gibi köprüler vardı, gökdelenler yapılıyordu, belki kanal bile açılacaktı.
Öyle bir ülkede yaşıyordu ki Sibel, kişi başı gelir 8 bin dolardı ama Sibel yaşamaya değer bulmadı. 1 lirası vardı çünkü yemek kartında. Pardon 1 lira 45 kuruş… Çok üzgünüm Sibel… Seni doyuramadı, okutamadı ve yaşatamadı bu devlet. Nur içinde yat…" dedi.