Sahilde aşka gelen Miray Daner sonunda aşk gizliliğini bitirdi
Ekranların genç ve güzel oyuncusu Miray Daner, sevgilisi Ata Caner Çerçioğlu ile "görüntü paylaşmama" kuralını sonunda bozdu...
Hudutsuz Sevda dizisinde Zeynep karakterine hayat veren güzel oyuncu Miray Daner sevgilisi Ata Caner Çerçioğlu ile gün batımında sahilde aşka geldi.
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Dizisi yılbaşı tatiline girdiği için bulduğu arayı sevgilisi ile değerlendiren Miray Daner sahilden yayınladığı gün batımı pozlarıyla adeta hayranlarını mest etti.
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Miray Daner ayrıca sahil pozlarını yayınlarken sosyal medyadaki "aşk paylaşımı yapmama" kuralını da bozdu ve sevgilisi Ata Caner Çerçioğlu ile bir pozunu da takipçilerinin beğenisine sundu.
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