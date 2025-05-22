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  4. Sahipsizler dizisinde büyük tepki çeken tecavüz sahnesi!

Sahipsizler dizisinde büyük tepki çeken tecavüz sahnesi

Televizyon dizilerindeki tepki çeken cinsel ilişki sahnelerine bir yenisi daha eklendi. Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler'de Devran'ın Azize'ye zorla birlikte olmaya çalıştığı sahneyte tepki yağdı.

Sahipsizler dizisinde büyük tepki çeken tecavüz sahnesi - Resim: 1

Star TV'de yayınlanan ve Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca gibi ünlü isimlerin yer aldığı Sahipsizler dizisi dün akşam yayınlanan 24'üncü bölümüyle olay oldu.

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Sahipsizler dizisinde büyük tepki çeken tecavüz sahnesi - Resim: 2

Sahipsizler’in dün akşam yayınlanan 24'üncü bölümünde aşiret geleneklerini yerine getirmek isteyen Pervin, Devran’ın bir an önce çocuk sahibi olması konusunda baskısını artırır.

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Sahipsizler dizisinde büyük tepki çeken tecavüz sahnesi - Resim: 3

Azize ise bu kararı kendi özgür iradesiyle, zamanı geldiğinde almakta ısrar etti.

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Sahipsizler dizisinde büyük tepki çeken tecavüz sahnesi - Resim: 4

Ancak dizide Azize ve Devran'ın öpüştüğü anlar damgasını vurdu.

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