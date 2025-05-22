Sahipsizler dizisinde büyük tepki çeken tecavüz sahnesi
Televizyon dizilerindeki tepki çeken cinsel ilişki sahnelerine bir yenisi daha eklendi. Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler'de Devran'ın Azize'ye zorla birlikte olmaya çalıştığı sahneyte tepki yağdı.
Star TV'de yayınlanan ve Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca gibi ünlü isimlerin yer aldığı Sahipsizler dizisi dün akşam yayınlanan 24'üncü bölümüyle olay oldu.
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Sahipsizler’in dün akşam yayınlanan 24'üncü bölümünde aşiret geleneklerini yerine getirmek isteyen Pervin, Devran’ın bir an önce çocuk sahibi olması konusunda baskısını artırır.
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Azize ise bu kararı kendi özgür iradesiyle, zamanı geldiğinde almakta ısrar etti.
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Ancak dizide Azize ve Devran'ın öpüştüğü anlar damgasını vurdu.
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