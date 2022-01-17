''Sahne şov yeri'' diyen Hülya Avşar'dan dikkat çeken kostüm

Dünyadaki sanatçılara da bakmayacaklar. Aykırıysa o zaman bunlara bakmakta günah! Bunlar saçma sapan şeyler ya. Böyle bir şey olabilir mi? Herkes istediği gibi davranabilir. Ben buna cevap vermek bile istemiyorum. Sahne şov yeri zaten, ben çok beğeniyorum. İsteyen çıkabilir. Demokrasi var" demişti.