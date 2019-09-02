Sahnede korkunç kaza! Herkesin gözleri önünde öldü
İspanyol şarkıcı ve dansçı Joana Sainz, 15 kişilik ekibiyle birlikte katıldığı etkinlikte feci şekilde can verdi. Orkestra sahnedeyken gerçekleştirilen havai fişek gösterisi sırasında fişekleri fırlatan cihaz parçasının karnına sap
30 yaşındaki şarkıcı ve dansçı Joana Sainz, 15 kişilik grubu Süper Hollywood Orkestrası ile bir etkinliğe katılmıştı.
Yaklaşık bin kişinin katıldığı etkinlikte orkestra sahnedeyken havai fişek gösterisi gerçekleştirildi. Yaklaşık 15-20 saniye süren havai fişek gösterisinde işler bir anda ters gitti ve fişekleri fırlatan cihazdaki parçanın biri Joana'nın karnına saplandı.