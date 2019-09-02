Sahnede korkunç kaza! Herkesin gözleri önünde öldü

Yaklaşık bin kişinin katıldığı etkinlikte orkestra sahnedeyken havai fişek gösterisi gerçekleştirildi. Yaklaşık 15-20 saniye süren havai fişek gösterisinde işler bir anda ters gitti ve fişekleri fırlatan cihazdaki parçanın biri Joana'nın karnına saplandı.