  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 02 Eylül 2019 14:20

Sahnede korkunç kaza! Herkesin gözleri önünde öldü

İspanyol şarkıcı ve dansçı Joana Sainz, 15 kişilik ekibiyle birlikte katıldığı etkinlikte feci şekilde can verdi. Orkestra sahnedeyken gerçekleştirilen havai fişek gösterisi sırasında fişekleri fırlatan cihaz parçasının karnına sap

Sahnede korkunç kaza! Herkesin gözleri önünde öldü

Korkunç kaza Madrid'in 80 mil kuzeybatısındaki küçük Las Berlanas kasabasında meydana geldi.

1/ 8
Sahnede korkunç kaza! Herkesin gözleri önünde öldü

30 yaşındaki şarkıcı ve dansçı Joana Sainz, 15 kişilik grubu Süper Hollywood Orkestrası ile bir etkinliğe katılmıştı.

2/ 8
Sahnede korkunç kaza! Herkesin gözleri önünde öldü

Yaklaşık bin kişinin katıldığı etkinlikte orkestra sahnedeyken havai fişek gösterisi gerçekleştirildi. Yaklaşık 15-20 saniye süren havai fişek gösterisinde işler bir anda ters gitti ve fişekleri fırlatan cihazdaki parçanın biri Joana'nın karnına saplandı.

3/ 8
Sahnede korkunç kaza! Herkesin gözleri önünde öldü

Ancak genç kadın hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

4/ 8
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM