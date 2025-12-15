Sahnelerin cesur ismi Hadise'den 2025'e veda dansı olay oldu
Konserlerindeki dans şovları ve cesur sahne kıyafetleriyle eleştirilerin hedefi olan Hadise bu sefer de 2025 yılına veda videosuyla gündem oldu.
Attığı adım, yaptığı açıklama, dans şovları ile gündemden düşmeyen ünlü şarkıcı Hadise 2025 yılına dair paylaştığı veda videosuyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
Kısa bir süre önce uyuşturucu soruşturması kapsamında tahlil veren Hadise "Güle güle 2025" notunu düştüğü bir videoyu sosyal medyada paylaştı.
Hadise , "Hayatımın hiçbir dönemindeuyuşturucuyla alakam olmadı. Kullanmam. İçilen bir ortamda bulunmadım, sattığı bilinen biriyle irtibat kurmadım, konuyla ilgili birini aracı kılmadım" demişti.
Uyuşturucu testi sonuçları negatif çıkan Hadise Açıkgöz hakkında takipsizlik kararı verilmişti.
