Şakir Paşa Ailesi dizisinin çekildiği köşkte çıkan yangının nedeni belli oldu
'Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar' dizisinin Kartal'daki platosunda çıkan yangının nedenine dair beklenen İtfaiye Olay Raporu çıktı.
NOW TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve ilk 3 bölümüyle reytinglere hızlı bir giriş yapan Şakir Paşa Ailesi Mıcizeler ve Skandallar adlı dizinin çekildiği Şakir Paşa Köşkü tamamen yanmıştı.
Yangın nedeniyle Now TV'de yayınlanan dizinin çekimlerine zorunlu olarak ara verilmişti.
Kulislerde yapımcının yaklaşık 50 milyon TL zarara uğradığının konuşulduğu korkutan yangının çıkış nedeni merak konusu olmuştu.
Yangınla ilgili yapım şirketinin sosyal medya hesabından da açıklamada, "Uzman ekipler yangının çıkış sebebini ve sabotaj ihtimalini kapsamlı olarak değerlendirmektedir. 3. bölümü sizlerle buluşturduktan sonra dizimize kısa bir ara vermek zorunda kalacağız. Çok kısa sürede köşkü tekrar inşa ederek çekimlere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu yangın sırasında can kaybı olmaması en büyük tesellimiz" denilmişti.