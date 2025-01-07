Şakir Paşa Ailesi dizisinin çekildiği köşkte çıkan yangının nedeni belli oldu

Yangınla ilgili yapım şirketinin sosyal medya hesabından da açıklamada, "Uzman ekipler yangının çıkış sebebini ve sabotaj ihtimalini kapsamlı olarak değerlendirmektedir. 3. bölümü sizlerle buluşturduktan sonra dizimize kısa bir ara vermek zorunda kalacağız. Çok kısa sürede köşkü tekrar inşa ederek çekimlere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu yangın sırasında can kaybı olmaması en büyük tesellimiz" denilmişti.