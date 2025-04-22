Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi için karar verildi
Çekimlerinin yapıldığı konak ikinci kez alevlere teslim olan ekranların sevilen yapımı Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi için erken final kararı açıklandı.
Son dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri olan Şakir Paşa Ailesi: Skandallar ve Mucizeler dizisinin sezon final tarihi netleşti. Geçtiğimiz günlerde yayınlanması planlanan 13. bölümünün "düşük reklam geliri nedeniyle" yayınlanmadığı açıklanmıştı.
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Yayına girdiği günden bu yana yaşanan mahkeme süreci ve setteki iki kez çıkan yangınlarla düşmeyen Şakir Paşa Ailesi: Skandallar ve Mucizeler dizisi planlanan tarihten bir bölüm önce sezon finaline giriyor.
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Normal şartlarda 16. bölümde sezon finali yapılması planlanan dizi için yeni bir karar alındı.
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Yapım ekibine yapılan bilgilendirmeye göre dizi, 15. bölüm itibarıyla sezon arasına giriyor.
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