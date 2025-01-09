Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde büyük sürpriz
Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi Kartal'daki platosunda çıkan yangının nedeniyle ekranlara ara vermişti. Hasarın ardından yeniden çekimlere başlanan dizi ekranlara büyük bir sürprizle dönmeye hazırlanıyor.
NOW TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve ilk 3 bölümüyle reytinglere hızlı bir giriş yapan Şakir Paşa Ailesi Mıcizeler ve Skandallar adlı dizinin çekildiği Şakir Paşa Köşkü tamamen yanmıştı.
Yangın nedeniyle Now TV'de yayınlanan dizinin çekimlerine zorunlu olarak ara verilmişti.
Yangınla ilgili yapım şirketinin sosyal medya hesabından da açıklamada, "Uzman ekipler yangının çıkış sebebini ve sabotaj ihtimalini kapsamlı olarak değerlendirmektedir. 3. bölümü sizlerle buluşturduktan sonra dizimize kısa bir ara vermek zorunda kalacağız. Çok kısa sürede köşkü tekrar inşa ederek çekimlere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu yangın sırasında can kaybı olmaması en büyük tesellimiz" denilmişti.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; 1200 metrekare alana sahip platodaki yangınla ilgili İtfaiye Olay Raporu çıktı ve yangının ana sebebi tespit edilemese de yangının nedeninin elektrik kaynaklı olduğu bildirildi.