Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'dan müjdeli haber
Çekildiği Şakir Paşa Köşkü'nde çıkan yangın sonrası 3'üncü bölümünün ardından ekranlara ara vermek zorunda kalan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinden sevenlerine güzel haber geldi.
NOW TV'nin usta isimlerin oyuncu kadrosunda yer alan "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi çekimlerinin yapıldığı Büyükada'daki tarihi Şakir Paşa Köşkü'nün de yer aldığı film platosundaki yangın yüzünden ekranlardan uzak kalmıştı.
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Yangının çıkış nedeni henüz tam olarak açıklanmamış olsa da, dizi setinde büyük hasara yol açan yangının açtığı hasarın giderilmesi için çalışmalar da hızlandı.
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Dizi ekibinden sevindiren haber nihayet geldi.
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Yangından zarar gören alanların restorasyon çalışmalarına hız verildi ve sosyal medyada dolaşan bilgilere göre, tarihi köşkün restorasyonu tamamlandı.
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