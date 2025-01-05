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  4. Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'dan müjdeli haber

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'dan müjdeli haber

Çekildiği Şakir Paşa Köşkü'nde çıkan yangın sonrası 3'üncü bölümünün ardından ekranlara ara vermek zorunda kalan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinden sevenlerine güzel haber geldi.

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'dan müjdeli haber - Resim: 1

NOW TV'nin usta isimlerin oyuncu kadrosunda yer alan "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" dizisi çekimlerinin yapıldığı Büyükada'daki tarihi Şakir Paşa Köşkü'nün de yer aldığı film platosundaki yangın yüzünden ekranlardan uzak kalmıştı.

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Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'dan müjdeli haber - Resim: 2

Yangının çıkış nedeni henüz tam olarak açıklanmamış olsa da, dizi setinde büyük hasara yol açan yangının açtığı hasarın giderilmesi için çalışmalar da hızlandı.

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Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'dan müjdeli haber - Resim: 3

Dizi ekibinden sevindiren haber nihayet geldi.

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Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar'dan müjdeli haber - Resim: 4

Yangından zarar gören alanların restorasyon çalışmalarına hız verildi ve sosyal medyada dolaşan bilgilere göre, tarihi köşkün restorasyonu tamamlandı.

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