''Şakir Paşa Ailesi''nin Ayşe'si Nilsu Berfin Aktaş 10 kilo birden verdi
Ekranların yeni dizisi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde 'Ayşe' karakterini canlandıran Nilsu Berfin Aktaş 10 kilo birden verdi.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Kalp Yarası, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Yaz Şarkısı ve Korkma Ben Yanındayım gibi pek çok yapımda izleyici ile buluşan ve şimdi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde Ayşe karakterine hayat veren güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ı gören gözlerine inanamadı.
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İlk bölümüyle çok konuşulan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde 'Ayşe' karakterini canlandıran Nilsu Berfin Aktaş önceki akşam bir davetteydi.
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Aktaş, yoğun tempodan dolayı 10 kilo verdiğini açıkladı.
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26 yaşındaki oyuncu "Kilolar koşturmaktan çalışmaktan gitti. Sadece salata yiyerek istediğim kiloya indim. Tam 10 kilo verdim. Çok da iyi oldu. Şu an çok mutluyum" dedi.
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