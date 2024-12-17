''Şakir Paşa Ailesi''nin Ayşe'si Nilsu Berfin Aktaş 10 kilo birden verdi

Kuzey Yıldızı İlk Aşk, Kalp Yarası, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Yaz Şarkısı ve Korkma Ben Yanındayım gibi pek çok yapımda izleyici ile buluşan ve şimdi Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde Ayşe karakterine hayat veren güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ı gören gözlerine inanamadı.