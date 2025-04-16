Şakir Paşa Ailesi'nin konağında ikinci yangın faciası: 1 kişi öldü
NOW TV ekranlarında yayınlanmaya başlayan ve her bölümüyle olay olan Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar adlı dizinin nin çekimlerinin yapıldığı konakta bir kez daha yangın çıktığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği ileri sürüldü. Not: Haberde kullanılan fotoğraflar konakta 25 Aralık 2024 gecesi çıkan yangına dair fotoğraflardır.
Şakir Paşa Ailesi'nin çekimlerinin yapıldığı konakta daha yangın çıkmıştı. Küle dönen konak yeniden inşa edilmiş ve çekimler devam etmişti.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre konakta bir kez daha yangın çıktığı ileri sürüldü. Yangının, Nizam Mahallesi’nde bulunan konağın üst katındaki bir odada başladığı ve yangında bir kişinin de hayatını kaybettiği iddia edildi.
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İddiaya göre; Yangına ilk olarak çevredeki vatandaşlar müdahale etmeye çalıştı ancak itfaiyeye haber verilmesi gecikti.
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Olay yerine sonradan ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
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