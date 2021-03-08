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  4. Salako filminin Emine'si Meral Zeren son haliyle şaşırttı

Salako filminin Emine'si Meral Zeren son haliyle şaşırttı

Kemal Sunal'ın doğum gününde en çok aranan filmlerinden birisi de Yeşilçam'a damga vuran Salako oldu. Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Salako'da Emine karakterine hayat veren Meral Zeren, Kemal Sunal ile birlikte birçok filmde yer almıştı. Sevilen oyuncu Meral Zeren'in hayranları son halini gördüklerinde şaşkına döndü.

Salako filminin Emine'si Meral Zeren son haliyle şaşırttı - Resim: 1

Kemal Sunal'ın doğum gününde en çok aranan filmlerinden birisi de Yeşilçam'a damga vuran Salako oldu. Yeşilçam'ın unutulmaz filmi Salako'da Emine karakterine hayat veren Meral Zeren, Kemal Sunal ile birlikte birçok filmde yer almıştı. Sevilen oyuncu Meral Zeren'in hayranları son halini gördüklerinde şaşkına döndü.

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Salako filminin Emine'si Meral Zeren son haliyle şaşırttı - Resim: 2

Yeşilçam'ın usta ismi Kemal Sunal ile Salako'da oynayan Meral Zeren uzun bir süredir sanat dünyasından uzakta yaşıyor. İşte Yeşilçam'ın unutulmaz filmi 'Salako'nun 'Emine'si Meral Zeren'in o görüntüsü...

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Salako filminin Emine'si Meral Zeren son haliyle şaşırttı - Resim: 3

Kemal Sunal - Meral Zeren

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Salako filminin Emine'si Meral Zeren son haliyle şaşırttı - Resim: 4

Meral Zeren

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