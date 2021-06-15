Salma Hayek yıllara meydan okuyor: Fit kalabilmek için...
Pandeminin başlarından bu yana paylaştığı bikinili fotoğraflarla genç kızlara adeta taş çıkaran 54 yaşındaki Salma Hayek'in fit kalabilmek için yaptıklarını anlattı.
RUTİNİNİ ANLATTI
Mirror'a konuşan Hayek, "Yogayı seviyorum ve beş dakikalık, tüm vücudumu çalıştıran bir egzersiz rutini icat ettim. Ertesi gün ağrı oluyor ama yaparken bunu hissetmiyorsunuz" dedi.
Bir çocuk annesi Hayek, her ne kadar orta yaşlı olmayı sevdiğini söylese de yaşlandıkça kendisini zorlamanın güçleştiğini belirtti.
"30'DAN NEFRET ETMİŞTİM!"
Meksikalı oyuncu, "Yaşımı seviyorum. 54 yaşında olmayı seviyorum. Bu bir başarı. 30'uma bastığımda bundan nefret etmiştim. Bir kriz yaşamıştım. Fakat 50'li yaşlarıma bayılıyorum. Her şeye sahipmişim gibi hissediyorum. Gerçekten memnunum ve huzurlu hissediyorum ama gelişme konusunda her zaman takıntılı olacağım. 'Tamam, şimdi bunu başardın, nasıl daha iyi olmaya ve hayatında farklı yönlerde gelişmeye devam edebilirsin?' diye düşünüyorum" dedi.