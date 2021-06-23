Salma Hayek'in baykuşuyla olan derin bağı dikkat çekti
Evinde beslediği köpeklerine olan sevgisiyle de bilinen 54 yaşındaki Salma Hayek, Kering adlı baykuşuyla çok derin bir iletişimi olduğunu da anlattı.
Valentina adında bir kız çocuk annesi olan Salma Hayek, Kering'i aslında iki yıl önce Sevgililer Günü'nde kocasına hediye ettiğini belirterek buna rağmen kendisinin baykuşla daha fazla vakit geçirdiğini söyledi.
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Hayek "Kering ile TV izlerken çok eğleniyorum. Odanın dört bir yanında uçuyor, bazen de gelip benim kafama ya da TV'nin üstüne oturuyor" diye anlattı.
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Ünlü oyuncu baykuş Kering ile birlikte her tür TV programını keyifle izlediklerini sözlerine ekledi. Hayek; Kering ile birlikte daha çok TV izleyeceklerini de vurguladı.
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Ünlü oyuncu Kering ile aralarında tarifsiz bir bağ olduğunu da söyledi. Kendisi meditasyon yaparken Kering'in bunu anladığını ve kıpırdamadan sessizce durduğunu anlattı.
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