Şampiyonlar Ligi finaline damga vuran güzel bu sefer Kapadokya'ya koştu

Twitter ve Instagram’daki takipçi sayısını sahaya atladıktan sonra kısa sürede 2.5 milyona çıkaran Wolanski’nin sosyal medyada yaptığı son paylaşımlardan bazılarının Türkiye’den olması ise Şampiyonlar Ligi finalinin Madrid kadar Türkiye’ye ve özellikle de Kapadokya’ya ‘yaramasına’ yol açtı.

