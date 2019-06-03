SON DAKİKA
ENFLASYONUN ATEŞİ DÜŞMEK BİLMİYOR! MAYIS ENFLASYONU AÇIKLANDI
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 03 Haziran 2019 09:40

Şampiyonlar Ligi finaline damga vuran güzel bu sefer Kapadokya'ya koştu

Madrid’de önceki gece Tottenham ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde maçın 18’inci dakikasında ‘yarı çıplak’ sahaya giren sosyal medya fenomeni Kinsey Wolanski, en az maç kadar konuşuldu.

Şampiyonlar Ligi finaline damga vuran güzel bu sefer Kapadokya'ya koştu

1/ 12
Şampiyonlar Ligi finaline damga vuran güzel bu sefer Kapadokya'ya koştu

Madrid’de önceki gece Tottenham ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde maçın 18’inci dakikasında ‘yarı çıplak’ sahaya giren sosyal medya fenomeni Kinsey Wolanski, en az maç kadar konuşuldu.

2/ 12
Şampiyonlar Ligi finaline damga vuran güzel bu sefer Kapadokya'ya koştu

Twitter ve Instagram’daki takipçi sayısını sahaya atladıktan sonra kısa sürede 2.5 milyona çıkaran Wolanski’nin sosyal medyada yaptığı son paylaşımlardan bazılarının Türkiye’den olması ise Şampiyonlar Ligi finalinin Madrid kadar Türkiye’ye ve özellikle de Kapadokya’ya ‘yaramasına’ yol açtı.

3/ 12
Şampiyonlar Ligi finaline damga vuran güzel bu sefer Kapadokya'ya koştu

Kapadokya’ya yaklaşık 2 hafta önce bir otelin davetlisi olarak sevgilisiyle gelen Wolanski’nin benzersiz coğrafyadan yaptığı paylaşımlar, önceki geceden itibaren binlerce beğeni adı. Wolanski’nin Instagram hesabı dün bir süre kapalı kaldı

4/ 12
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM