Şampiyonlar Ligi'nin ünlü spikeri Eva Murati'den cesur pozlar
Şampiyonlar Ligi'nin ünlü spikeri Eva Murati, tatil için geldiği Antalya'da verdiği cesur pozları sosyal medya hesabından paylaştı.
Şampiyon Ligi'nin güzel sunucu Eva Murati, güzelliği ile dikkat çekiyor.
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Güzel sunucu sosyal meydada verdiği cesur pozlarla da adından söz ettirmeyi başarıyor.
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Tatil için Antalya'ya gelen Eva Murati, bikinili pozlarıyla dikkat çekti.
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Instagram'da yaklaşık 1 milyon takipçisi bulunan güzel sunucunun fit görüntüsüne övgü dolu yorumlar yapıldı.
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