Sanat camiası ''Nurella''sına ağlıyor

Ajda Pekkan



"Benim çok çok kıymetli ve özel arkadaşım... Moda Dünyasında kendine ait bir dönem açan, tarzı, yaratıcılığı, yenilikçi fikirleriyle fark yaratan, sahne ve show dünyasını öylesine benimsemiş ve muhteşem işler çıkarmış bir markaydın Sen. Bizlere güzellik katan kostümlerini, güzel kalbini ve dostlugunu unutmak mümkün değil. Bugün bu erken ayrılığın derin üzüntüsü içindeyim. Allahtan rahmet diliyorum. Nurlar içinde uyu"

