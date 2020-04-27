Sanat camiası ''Nurella''sına ağlıyor
Bir süredir kanser tedavisi gören modacı Nur Yerlitaş'ın vefatı sanat dünyasını yasa boğdu. Yerlitaş'ın sanatçı dostaları sosyal medyadan duygularını dile getirdi.
Seda Sayan
"Yıllarım dostum sırdaşım yol arkadaşım uğur böceğim akıl hocam kılavuzum ismin gibi Nur lar içinde uyu inşallah NUR YERLİTAŞ"
Ajda Pekkan
"Benim çok çok kıymetli ve özel arkadaşım... Moda Dünyasında kendine ait bir dönem açan, tarzı, yaratıcılığı, yenilikçi fikirleriyle fark yaratan, sahne ve show dünyasını öylesine benimsemiş ve muhteşem işler çıkarmış bir markaydın Sen. Bizlere güzellik katan kostümlerini, güzel kalbini ve dostlugunu unutmak mümkün değil. Bugün bu erken ayrılığın derin üzüntüsü içindeyim. Allahtan rahmet diliyorum. Nurlar içinde uyu"
Deniz Seki
"Ahhhh be Nur’um, Nur yüzlüm çok üzdün... Hep annemi sorardın, geçecek bu günler derdin... Denizimmmmm derdin uzun uzun... Melek kız derdin bana. Şimdi sen melek oldun. Ne diyeyim nasıl söyleyeyim bilmiyorum... Kalbim ağrıyor. Mekanın cennet olsun canım arkadaşım. Allah rahmet eylesin."