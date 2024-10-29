Sandık Kokusu'na peş peşe ayrılıkların ardından 2 yeni isim katlıyor
Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisinde iki yeni karakter kadroya dahil oluyor.
Show Tv'de yayınlanan 'Sandık Kokusu' dizisine iki yeni karakter katılıyor.
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Diziden son olarak Necip Memili (Reha), Seda Türkmen (Lale), Ece İrtem’in (Hande) ve Sercan Badur (Mert) veda edeceği açıklanmıştı.
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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, projeye ilk katılacak karakterin adı Hakan. Güvenlik görevlisi olarak siteye gelecek olan Hakan ile Ayça (Nesrin Cavadzade) arasında bir yakınlık yaşanacak.
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Ekibe katılacak diğer karakter olan İhsan’ın da Gülnaz’la (Gözde Seda Altuner) partner olacağı öğrenildi.
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