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  4. Sandık Kokusu'na peş peşe ayrılıkların ardından 2 yeni isim katlıyor

Sandık Kokusu'na peş peşe ayrılıkların ardından 2 yeni isim katlıyor

Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisinde iki yeni karakter kadroya dahil oluyor.

Sandık Kokusu'na peş peşe ayrılıkların ardından 2 yeni isim katlıyor - Resim: 1

Show Tv'de yayınlanan 'Sandık Kokusu' dizisine iki yeni karakter katılıyor. 

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Sandık Kokusu'na peş peşe ayrılıkların ardından 2 yeni isim katlıyor - Resim: 2

Diziden son olarak Necip Memili (Reha), Seda Türkmen (Lale), Ece İrtem’in (Hande) ve Sercan Badur (Mert) veda edeceği açıklanmıştı. 

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Sandık Kokusu'na peş peşe ayrılıkların ardından 2 yeni isim katlıyor - Resim: 3

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, projeye ilk katılacak karakterin adı Hakan. Güvenlik görevlisi olarak siteye gelecek olan Hakan ile Ayça (Nesrin Cavadzade) arasında bir yakınlık yaşanacak. 

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Sandık Kokusu'na peş peşe ayrılıkların ardından 2 yeni isim katlıyor - Resim: 4

Ekibe katılacak diğer karakter olan İhsan’ın da Gülnaz’la (Gözde Seda Altuner) partner olacağı öğrenildi. 

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