Şans Kapıyı Çalınca ilk bölümüyle başlıyor

Babalar, ailelerinin de desteği ile günlerce oyuna çalışacak ve stüdyoda, milyonların önünde başarılı olursa büyük ödülün sahibi olacak. İşcen Ailesi'nden yarışacak olan İsmail İşcen, kader anında dengede tutacağı çubukları düşürmeden taşıyabilirse 50.000 liranın sahibi olacak.