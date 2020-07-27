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  3. 27 Temmuz 2020 15:50

Şans Kapıyı Çalınca ilk bölümüyle başlıyor

Babalar, ailelerinin de desteği ile günlerce oyuna çalışacak ve stüdyoda, milyonların önünde başarılı olursa büyük ödülün sahibi olacak. İşcen Ailesi'nden yarışacak olan İsmail İşcen, kader anında dengede tutacağı çubukları düşürmeden taşıyabilirse 50.000 liranın sahibi olacak.

Şans Kapıyı Çalınca ilk bölümüyle başlıyor

Babalar, ailelerinin de desteği ile günlerce oyuna çalışacak ve stüdyoda, milyonların önünde başarılı olursa büyük ödülün sahibi olacak. İşcen Ailesi'nden yarışacak olan İsmail İşcen, kader anında dengede tutacağı çubukları düşürmeden taşıyabilirse 50.000 liranın sahibi olacak.

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Şans Kapıyı Çalınca ilk bölümüyle başlıyor

ŞAKALAŞMAYI SEVEN YILMAZ AİLESİ'NİN BABASI Göksel Yılmaz ise kader anında "Topaç Yürütme" oyununda başarılı olursa 50.000 liranın sahibi olacak. Cançelebi Ailesi mutlu, heyecanlı konuşkan bir aile. Yarışacak olan Uğur Kerim, kader anında Osmanlı Padişahlarını resimlerinden tanıyabilirse, 50.000 liranın sahibi olacak.

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Şans Kapıyı Çalınca ilk bölümüyle başlıyor

Ak Ailesi ise neşeli ve bir arada yaşayan kalabalık bir aile. 61 yaşındaki eski kaptan Ahmet Ak, "Dönerse Senindir" oyununda topu iterek başlangıç noktasında durdurabilirse 50.000 liranın sahibi olacak.

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Şans Kapıyı Çalınca ilk bölümüyle başlıyor

Ferit Aktuğ'un sunumuyla "Şans Kapıyı Çalınca" 28 Temmuz Salı akşamı saat 20.00'de atv'de! Başvurularınız için; www.sanskapiyicalinca.com

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