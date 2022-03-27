Sapık kabusu Hadise'yi hayatından bezdirdi: Sapık tacizcinin yeni mektubu ortaya çıktı
Uzun süredir saplantılı hayranıyla başı dertte olan Hadise yeni taciz mektubuyla canından bezdi.
Uzun süredir saplantılı hayranıyla başı dertte olan Hadise yeni taciz mektubuyla canından bezdi.
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Hadise, geçtiğimiz yıllarda kendine posta yoluyla taciz içerikli mesajlar gönderen Ümit S. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.
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Yaşananlarla ilgili Hadise "Bana cinsel içerikli e-mailler atıyor. Beni takip ediyor, gittiğim yerleri ve giydiğim kıyafetleri biliyor" demişti.
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Şarkıcı Hadise evine mektup da gönderen sapığın kendisini ürküttüğünü söylemişti.
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