  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Sapık kabusu Hadise'yi hayatından bezdirdi: Sapık tacizcinin yeni mektubu ortaya çıktı

Sapık kabusu Hadise'yi hayatından bezdirdi: Sapık tacizcinin yeni mektubu ortaya çıktı

Uzun süredir saplantılı hayranıyla başı dertte olan Hadise yeni taciz mektubuyla canından bezdi.

Sapık kabusu Hadise'yi hayatından bezdirdi: Sapık tacizcinin yeni mektubu ortaya çıktı - Resim: 1

Uzun süredir saplantılı hayranıyla başı dertte olan Hadise yeni taciz mektubuyla canından bezdi.

1 / 38
Sapık kabusu Hadise'yi hayatından bezdirdi: Sapık tacizcinin yeni mektubu ortaya çıktı - Resim: 2

Hadise, geçtiğimiz yıllarda kendine posta yoluyla taciz içerikli mesajlar gönderen Ümit S. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu.

2 / 38
Sapık kabusu Hadise'yi hayatından bezdirdi: Sapık tacizcinin yeni mektubu ortaya çıktı - Resim: 3

Yaşananlarla ilgili Hadise "Bana cinsel içerikli e-mailler atıyor. Beni takip ediyor, gittiğim yerleri ve giydiğim kıyafetleri biliyor" demişti.

3 / 38
Sapık kabusu Hadise'yi hayatından bezdirdi: Sapık tacizcinin yeni mektubu ortaya çıktı - Resim: 4

Şarkıcı Hadise evine mektup da gönderen sapığın kendisini ürküttüğünü söylemişti. 

4 / 38