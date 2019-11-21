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  3. 21 Kasım 2019 02:06

Saplantılı hayranı İrem Derici’yi evinden etti

Şarkıcı İrem Derici, sosyal medyadan kendisine taciz mesajları atan saplantılı hayranının evine kadar gelmesiyle zor günler geçirmişti. Kişi hakkında savcılığa şikayette bulunduğu saplantılı hayranının korkusunu atlatamadı. Derici,

Saplantılı hayranı İrem Derici’yi evinden etti

Ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medya üzerinden kendisine mesajlar atan hatta evine kadar gelen saplantılı hayranı Erol K.'dan şikayetçi olmuş ve sonrasında şahıs gözaltına alınmıştı. Ancak saplantılı hayran korkusu İrem'i evinden etti.

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Saplantılı hayranı İrem Derici’yi evinden etti

AİLESİNİN YANINA YERLEŞTİ Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan şüpheli, ifadesinin alınmasının ardından Derici'nin yanına 50 metreden fazla yaklaşmama ve haftada bir kez imza atmak suretiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Saplantılı hayranı İrem Derici’yi evinden etti

Yeni Asır'ın haberine göre, şahsın serbest bırakılmasına sinirlenen İrem Derici, yaşadığı olayın etkisinden kurtulamadı, oturduğu evden taşınıp ailesinin yanına yerleşti.

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Saplantılı hayranı İrem Derici’yi evinden etti

SERBEST BIRAKILDIKTAN SONRA İREM'İN EVİNE GİTMİŞTİ Serbest bırakılan ve ünlü şarkıcıya 50 metre yakınına yaklaşmasının yasaklandığı hayran, kuralı ilk günden çiğneyerek şarkıcının evinin önüne gitti.

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