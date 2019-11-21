Saplantılı hayranı İrem Derici’yi evinden etti

Ünlü şarkıcı İrem Derici, sosyal medya üzerinden kendisine mesajlar atan hatta evine kadar gelen saplantılı hayranı Erol K.'dan şikayetçi olmuş ve sonrasında şahıs gözaltına alınmıştı. Ancak saplantılı hayran korkusu İrem'i evinden etti.