Sardar Ortaç'tan Mehmet Ali Erbil'e destek
Kuruçeşme Açıkhava'da sahne alan Serdar Ortaç, konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ortaç, fenomen Ece Ronay'ın tacizle suçladığı Mehmet Ali Erbil'e destek çıktı.
Şarkıcı Serdar Ortaç, Kuruçeşme Açıkhava'da bir kez daha sevenlerini karşısına çıktı. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Serdar Ortaç, aşk dedikodularıyla ilgili gelen sorulara "Aşk varsa yolla" diyerek, esprili bir yanıt verdi.
"ANNEMİ DİNLEMEDİM EVDE KALDIM"
Annesinin "Sarışınlardan uzak dur" sözleri hatırlatılınca Ortaç, "Annem esmerlerden seçmemi istemişti. Annem hep öyle söylüyor. Annemi dinlemedim evde kaldım" diyerek herkesi güldürdü.
ESKİ AŞKLARINA GÖNDERME
Geçtiğimiz hafta Bodrum'da sahneye çıkan sanatçı, izleyicilerin arasında bulunan sarışın misafiriyle "abla" diye seslenmiş ve "Annem bana esmerlerden şaşma demiştir" diyerek ayrıldığı eşi Chloe Loughnan ve eski sevgilisi Seçil Gür'e gönderme yapmıştı.
"O KONUYU HİÇ AÇMAYIN"
Şarkıcı, "Serdar bey Beşiktaş'la aranız nasıl? Düzelttiniz mi?" sorusu üzerine, "Aman beyler o konuyu hiç açmayın ama affettiler beni çok şükür" diye konuştu.