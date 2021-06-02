Şarkıcı Bengü bebeğinin ismini açıkladı
2018 yılında iş insanı Selim Selimoğlu ile dünyaevine giren Bengü ikinci bebeğinin ismini açıkladı. İşte magazin dünyasından son haberler...
2018 yılında iş insanı Selim Selimoğlu ile dünyaevine giren Bengü ikinci bebeğine kavuşmak için gün sayıyor… Dün bir alışveriş merkezinde görüntülenen Bengü bebeğinin adını açıkladı.
Ünlü şarkıcı Bengü ikinci kez bebek heyecanı yaşıyor. İki yaşında Zeynep adında bir kızı olan Bengü, dört aylık hamile. Erkek bebek bekleyen çift oğullarının adına da karar verdi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bengü şunları söyledi:
"Haberi ilk duyduğumuzda çok mutlu olduk. İsim olarak soyadımız Selimoğlu olduğu için Junior Selim Selimoğlu diye düşünüyoruz. Zaten eşim Selim'in de hayaliydi. Zeynep ismini ben koymuştum, bunda da Selim'e bıraktık. İki çocuk birden büyüteceğiz, Zeynep 2 yaşına girecek, normalde 1 sene düşünmüyorduk çocuk. Aşerme durumu 'ikinci çocukta daha çok olur' dediler ama oğlum iyi bakıyor annesine, şu ana kadar bir durum olmadı" dedi.
Öpmeye doyamadı
Futbolcu Özer Hurmacı, liglerin tatil olmasıyla soluğu Bodrum’da aldı. Ünlü futbolcu önceki gün eşi Mihriban Hurmacı ve çocuklarıyla birlikte Yalıkavak’taki Moon Beach’teydi. Gün boyu telefonu elinden düşürmeyen Hurmacı eşi Mihriban Hurmacı’yla öpüşürken objektife böyle yansıdı.
(Hürriyet Umut ÜNVER)
İşte yeni milyonluk aracım
Mert Öcal, önceki gün Bebek’te objektife yansıdı. Yeni aldığı elektirikli scooter’ı ile görüntülenen Öcal, “İşte yeni milyonluk aracım. Şaka bir yana dünya varmış. Trafikten tükenmiştim. Şimdi hem eğleniyorum, hem de trafik derdim kalmadı” dedi.
(Hürriyet Behlül AYDIN)