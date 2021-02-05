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  3. 05 Şubat 2021 17:45

Şarkıcı Ceylan lüks villasını satışa çıkardı

Şarkıcı Ceylan 2017 yılında Bodrum Yalıkavak'tan satın aldığı lüks villasını satışa çıkardı. Ünlü şarkıcının İstanbul'da yatırım yapacağı öğrenildi.

Şarkıcı Ceylan lüks villasını satışa çıkardı

Şarkıcı Ceylan 2017 yılında Bodrum Yalıkavak'tan lüks bir villa satın almış ve kendi zevkine göre döşetmek için bir hayli masraf yapmıştı.

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Şarkıcı Ceylan lüks villasını satışa çıkardı

İstanbul'u terk ederek Bodrum'a yerleşme kararı alan şarkıcı o dönem, ''Artık ben de Bodrumlu oldum buradan bir ev aldım'' açıklamasını yapmıştı.

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Şarkıcı Ceylan lüks villasını satışa çıkardı

Fakat şimdilerde Ceylan, Bodrum faslını kapama kararı aldı. Yalıkavak'taki 500 metrekarelik 5+1 lüks villasını 7 milyon TL'ye satışa çıkardı.

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Şarkıcı Ceylan lüks villasını satışa çıkardı

İSTANBUL'DA YATIRIM YAPACAK
Şarkıcının, özel dekore ettiği deniz manzaralı villayı İstanbul'da yapacağı yatırım için satılığa çıkarttığı öğrenildi.

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