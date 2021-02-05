Şarkıcı Ceylan lüks villasını satışa çıkardı
Şarkıcı Ceylan 2017 yılında Bodrum Yalıkavak'tan satın aldığı lüks villasını satışa çıkardı. Ünlü şarkıcının İstanbul'da yatırım yapacağı öğrenildi.
Şarkıcı Ceylan 2017 yılında Bodrum Yalıkavak'tan lüks bir villa satın almış ve kendi zevkine göre döşetmek için bir hayli masraf yapmıştı.
İstanbul'u terk ederek Bodrum'a yerleşme kararı alan şarkıcı o dönem, ''Artık ben de Bodrumlu oldum buradan bir ev aldım'' açıklamasını yapmıştı.
Fakat şimdilerde Ceylan, Bodrum faslını kapama kararı aldı. Yalıkavak'taki 500 metrekarelik 5+1 lüks villasını 7 milyon TL'ye satışa çıkardı.