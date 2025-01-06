Şarkıcı Edis'ten Murat Övüç'ün gözaltına alınması için dikkat çeken tepki

Övüç'ün "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, Türk milletini, Cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama, kasten yaralama, güveni kötüye kullanma" suçlarından kaydının olduğu bildirilmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Övüç, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.