Şarkıcı Edis'ten Murat Övüç'ün gözaltına alınması için dikkat çeken tepki
Ünlü şarkıcı Edis, sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün uçaktan yaptığı türbanlı bir paylaşımı nedeniyle "dini değerleri aşağılama" suçlamasıyla gözaltına alınmasına "Heteroseksüel olsa paylaşım kimsenin umurunda olmazdı" diyerek tepki gösterdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yaptığı türbanlı uçak yolculuğu paylaşımı tepki toplayan Murat Övüç hakkında soruşturma başlatmıştı. Övüç, "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla Beyoğlu’nda gözaltına alındı.
Övüç'ün "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, Türk milletini, Cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağılama, kasten yaralama, güveni kötüye kullanma" suçlarından kaydının olduğu bildirilmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Övüç, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Murat Övüç'ün gözaltına alınmasıyla ilgili ünlü şarkıcı Edis Görgülü'den dikkat çeken bir açıklama geldi.
Edis sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Murat Övüç'ün gözaltına alınmasına tepki gösterdi.