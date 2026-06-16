Şarkıcı Lara, 3 yıllık eşi İranlı voleybolcu Mehdi Karimi'ye boşanma davası açtığını duyurdu
'Allah Versin' ve 'Katmer' gibi hit şarkılarıyla tanınan ünlü şarkıcı Lara, 7 Mart 2023'te evlendiği İranlı voleybolcu eşi Mehdi Karimi'ye boşanma davası açtı. Sosyal medya hesabından yaptığı resmi açıklamayla ayrılık kararını duyuran 47 yaşındaki sanatçı, evliliğindeki fikir ayrılıklarını ve belirsizlikleri sebep gösterdi.
'Allah Versin', 'Adam Gibi Adam' ve 'Katmer' gibi Türk pop müziğine damga vuran hit şarkılarıyla tanınan sevilen sanatçı Lara'nın özel hayatında beklenmedik bir gelişme yaşandı.
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Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin gündeminde yer alan 47 yaşındaki başarılı şarkıcı, evliliğini sonlandırma kararı aldığını kamuoyuna duyurdu.
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7 Mart 2023 tarihinde İranlı profesyonel voleybolcu Mehdi Karimi ile dünyaevine giren Lara'nın boşanma sürecine dair öne çıkan detaylar şu şekilde gelişti:
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Yaklaşık 3 yıl süren evlilikte, son bir yılı aşkın süredir devam eden ciddi fikir ayrılıkları ve belirsizlikler yaşandığı ifade edildi.
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