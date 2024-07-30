Şarkıcı Nilüfer'den bomba açıklama: En az 10 yıl daha sahnelerdeyim

"Sesi güzel olan var mı?" diyerek seyircisine seslenen sanatçı, sahneye davet ettiği iki seyircisiyle beraber 'Es Deli Rüzgar' ve 'Son Arzum' şarkılarını seslendirdi. Usta sanatçı, “Dile kolay 52 yıldır sahnedeyim, yine de aynı heyecanı duyuyorum. Kalbim küt küt atıyor ama ‘onlar benim dostlarım, onlar beni bilir’ diyerek kendimi sakinleştiriyorum. Sahnede bu alkışları ve sevgiyi gördükten sonra heyecan yerini başka bir şeye bırakıyor. İyi ki varsınız" sözleriyle duygularını paylaştı.