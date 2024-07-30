Şarkıcı Nilüfer'den bomba açıklama: En az 10 yıl daha sahnelerdeyim
Müzik kariyerinde 50. yılını kutlayan Nilüfer, geçtiğimiz akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda hafızalardan silinmeyecek bir konser verdi.
Harbiye Açıkhava'yı dolduran sevenlerine yaklaşık üç saat boyunca müzik dolu bir gece yaşatan Nilüfer, hemen hemen her şarkısında kendisine eşlik eden binlerce hayranına teşekkür etti.
Yaşamayı çok sevdiğini belirten sanatçı, “Bir yıl sonra 70 yaşıma gireceğim. Allah izin verirse en az 10 yıl daha sahnelerde sizlerle birlikte olmak istiyorum” dedi.
'Acıkmışım Sevgine' şarkısını seslendiren Nilüfer, yakın dostu Kayahan’ı şu sözlerle andı:Onun hayatındaki en önemli şey müzikti. Bizlere bu eşsiz şarkıları bıraktı. Onun için kocaman bir alkış istiyorum, umarım hissediyordur.
"Sesi güzel olan var mı?" diyerek seyircisine seslenen sanatçı, sahneye davet ettiği iki seyircisiyle beraber 'Es Deli Rüzgar' ve 'Son Arzum' şarkılarını seslendirdi. Usta sanatçı, “Dile kolay 52 yıldır sahnedeyim, yine de aynı heyecanı duyuyorum. Kalbim küt küt atıyor ama ‘onlar benim dostlarım, onlar beni bilir’ diyerek kendimi sakinleştiriyorum. Sahnede bu alkışları ve sevgiyi gördükten sonra heyecan yerini başka bir şeye bırakıyor. İyi ki varsınız" sözleriyle duygularını paylaştı.