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  3. 30 Aralık 2017 17:26

Şarkıcı Sıla'nın yeni imajı olay oldu

Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun yeni saçlarını gören takipçileri, şarkıcıyı eleştiri bombardımanına tuttu.

Şarkıcı Sıla'nın yeni imajı olay oldu

Oyuncu Ahmet Kural ile aşk yaşayan güzel sanatçı Sıla radikal bir karar alarak saçlarını kestirdi. Sıla'nın yeni imajı takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

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Şarkıcı Sıla'nın yeni imajı olay oldu

2017 yılında yoğun bir konser maratonu içinde olan Sıla Gençoğlu seneyi en karlı kapatan sanatçılardan oldu. Ünlü şarkıcı, bu yoğun tempo içerisinde imajında da hızlı bir değişime gitti.

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Şarkıcı Sıla'nın yeni imajı olay oldu

İŞTE YENİ SILA
İlk önce uzun olan saçlarını kısa kestiren ve oldukça dinamik bir görüntü kazanan güzel şarkıcı işi hayli ileri götürdü ve saç imajında daha da kısalmaya giderek takipçilerini şok etti. Sıla'nın bu yeni imaji takipçileri tarafından eleştirildi.

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Şarkıcı Sıla'nın yeni imajı olay oldu

"ACİL DEĞİŞ"

Ünlü şarkıcının fotoğrafının altına "Keşke kesmeseydin, Sen ne yaptın güzel kadın?, Neden saçın böyle? Hiç yakışmıyor, saçın kötü olmuş. Acil değiş, keşke şu saça dokunmasaydın" şeklinde yorumlar yapıldı.

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