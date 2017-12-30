Şarkıcı Sıla'nın yeni imajı olay oldu

İŞTE YENİ SILA

İlk önce uzun olan saçlarını kısa kestiren ve oldukça dinamik bir görüntü kazanan güzel şarkıcı işi hayli ileri götürdü ve saç imajında daha da kısalmaya giderek takipçilerini şok etti. Sıla'nın bu yeni imaji takipçileri tarafından eleştirildi.

