Şarkıcı Sıla'nın yeni imajı olay oldu
Ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun yeni saçlarını gören takipçileri, şarkıcıyı eleştiri bombardımanına tuttu.
Oyuncu Ahmet Kural ile aşk yaşayan güzel sanatçı Sıla radikal bir karar alarak saçlarını kestirdi. Sıla'nın yeni imajı takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.
2017 yılında yoğun bir konser maratonu içinde olan Sıla Gençoğlu seneyi en karlı kapatan sanatçılardan oldu. Ünlü şarkıcı, bu yoğun tempo içerisinde imajında da hızlı bir değişime gitti.
İŞTE YENİ SILA
İlk önce uzun olan saçlarını kısa kestiren ve oldukça dinamik bir görüntü kazanan güzel şarkıcı işi hayli ileri götürdü ve saç imajında daha da kısalmaya giderek takipçilerini şok etti. Sıla'nın bu yeni imaji takipçileri tarafından eleştirildi.