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  3. 25 Temmuz 2020 10:15

Simge Sağın’ın gizemli aşkı ortaya çıktı

Yaklaşık 2.5 aydır hayatında biri olduğunu söyleyen ancak sevgilisinin ismini açıklamayan Simge Sağın'ın aranjör Aytaç Özgümüş'le aşk yaşadığı ortaya çıktı.

Simge Sağın’ın gizemli aşkı ortaya çıktı

Yaklaşık 2.5 aydır hayatında biri olduğunu söyleyen ancak sevgilisinin ismini açıklamayan Simge Sağın'ın aranjör Aytaç Özgümüş'le aşk yaşadığı ortaya çıktı.

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Simge Sağın’ın gizemli aşkı ortaya çıktı

ASLI DEMİRER İLE EVLİYDİ 4 yıl ilişki yaşadığı aranjör Ozan Bayraşa'dan 2018'de ayrılan Simge Sağın, 2.5 aydır hayatında biri olduğunu söylüyordu. Ünlü şarkıcının gizemli sevgilisinin kimliği ortaya çıktı.

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Simge Sağın’ın gizemli aşkı ortaya çıktı

Simge Sağın'ın yine bir aranjörle; Aytaç Özgümüş'le ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Özgümüş, 2018'de şarkıcı Aslı Demirer'le evlenmiş, çift geçtiğimiz aralık ayında boşanmıştı.

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Simge Sağın’ın gizemli aşkı ortaya çıktı

"5 AĞUSTOS'TA YANIMDA OLACAK" Simge Sağın önceki gün Harbiye Açıkhava'daki Koray Avcı konserindeydi. 5 Ağustos'ta aynı yerde konser verecek olan şarkıcı, yeni ilişkisiyle ilgili soruları yanıtlarken yine isim vermedi:

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