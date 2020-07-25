Simge Sağın’ın gizemli aşkı ortaya çıktı
Yaklaşık 2.5 aydır hayatında biri olduğunu söyleyen ancak sevgilisinin ismini açıklamayan Simge Sağın'ın aranjör Aytaç Özgümüş'le aşk yaşadığı ortaya çıktı.
Yaklaşık 2.5 aydır hayatında biri olduğunu söyleyen ancak sevgilisinin ismini açıklamayan Simge Sağın'ın aranjör Aytaç Özgümüş'le aşk yaşadığı ortaya çıktı.
ASLI DEMİRER İLE EVLİYDİ 4 yıl ilişki yaşadığı aranjör Ozan Bayraşa'dan 2018'de ayrılan Simge Sağın, 2.5 aydır hayatında biri olduğunu söylüyordu. Ünlü şarkıcının gizemli sevgilisinin kimliği ortaya çıktı.
Simge Sağın'ın yine bir aranjörle; Aytaç Özgümüş'le ilişki yaşadığı ortaya çıktı. Özgümüş, 2018'de şarkıcı Aslı Demirer'le evlenmiş, çift geçtiğimiz aralık ayında boşanmıştı.