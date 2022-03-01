Şarkıcı Simge'nin aklını başından alan ev! Kirası 20 bin TL

Ünlü şarkıcı Simge Sağın, 2020'de kiracısı olduğu orman manzaralı çatı dubleks evi 1,5 milyon TL ödeyerek satın aldı. Şarkıcı evin içine de 280 bin TL masraf yaptı. Galata'da deniz manzaralı bir ev bulan şarkıcı, yaptığı tüm masrafları unutarak taşındı.