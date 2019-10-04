Şarkıcı Umut Akyürek rapçilere seslendi: Elinizi vicdanınıza koyun

"ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYUN" Son zamanlarda popüler olan Ezhel, Norm Ender ve Ben Fero gibi rapçiler hakkında "Linç edileceğim ama bir genç kız annesi olarak söylemek zorundayım" diyen Akyürek, "Bu kadar sorumsuz, bu kadar başıboş olmamalı bu kardeşlerim. Sırf popülerlik uğruna, şöhret uğruna kötü örnek olmayın.