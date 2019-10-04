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  3. 04 Ekim 2019 22:20

Şarkıcı Umut Akyürek rapçilere seslendi: Elinizi vicdanınıza koyun

Şarkıcı Umut Akyürek rapçilere seslendi: Elinizi vicdanınıza koyun

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek, Ben Fero, Norm Ender ve Ezhel'e uyarıda bulundu.

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Şarkıcı Umut Akyürek rapçilere seslendi: Elinizi vicdanınıza koyun

Rapçilerin gençlere kötü örnek olduklarını söyleyen Akyürek, "Linç edileceğim ama söylemek zorundayım" sözleriyle rapçilere seslendi.

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Şarkıcı Umut Akyürek rapçilere seslendi: Elinizi vicdanınıza koyun

"ELİNİZİ VİCDANINIZA KOYUN" Son zamanlarda popüler olan Ezhel, Norm Ender ve Ben Fero gibi rapçiler hakkında "Linç edileceğim ama bir genç kız annesi olarak söylemek zorundayım" diyen Akyürek, "Bu kadar sorumsuz, bu kadar başıboş olmamalı bu kardeşlerim. Sırf popülerlik uğruna, şöhret uğruna kötü örnek olmayın.

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Şarkıcı Umut Akyürek rapçilere seslendi: Elinizi vicdanınıza koyun

Bunun vebali çok büyük. Bu evlatların gelecekleri biraz da sizlerin verdiği mesajlara bağlı." ifadelerini kullandı. Akyürek rapçilere, "Tarzınızı değiştirin. Siz abilerisiniz onların. İlerinin babalarısınız. Elinizi vicdanınıza koyun" çağrısında bulundu.

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