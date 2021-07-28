Şaşırtan itiraf: Çocuklar iyice kirleninceye kadar bekliyoruz
Dax Shepard ve Monica Padman'in sunduğu Armchari Expert adlı yayına konuk olan Mila Kunis çocuklarını, daha küçük oldukları dönemde de her gün yıkamadığını anlattı.
Dax Shepard ve Monica Padman'in sunduğu Armchari Expert adlı yayına konuk olan Mila Kunis çocuklarını, daha küçük oldukları dönemde de her gün yıkamadığını anlattı. Güzel oyuncu "Yeni doğan bebeklerini her gün yıkayan bir ebeveyn olmadığını" itiraf etti. Mila Kunis ile Ashton Kutcher, çocuklarını sadece üzerlerinde belirgin bir kir gördükleri zaman yıkadıklarını da sözlerine ekledi.
Monica Padman'ın, Kunis'e yönelttiği günlük duş alma ile ilgili soruya güzel oyuncu "Benim çocukluğumda sıcak suyumuz yoktu. Bu yüzden de çok fazla duş almazdım" diye yanıt verdi. Mila Kunis, Ukrayna'nın Chernivtsi kentinde doğdu ve hayatının ilk yedi yılını orada geçirdi.
KİRLİ DEĞİLLERSE YIKAMANIN BİR ANLAMI YOK
Güzel oyuncu, 6 yaşındaki kızı Wyatt ve 4 yaşındaki oğlu Dimitri için de kendi çocukluğundaki bu alışkanlığını sürdürdüğünü belirtti. Kunis "Eğer çocukların kirli olduğunu görüyorsanız temizleyin, aksi halde bir anlamı yok" diye sözlerini sürdürdü.
Ünlü çift, çocuklarının yüzlerini ise her gün yıkadığını anlattı.