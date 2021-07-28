Şaşırtan itiraf: Çocuklar iyice kirleninceye kadar bekliyoruz

Dax Shepard ve Monica Padman'in sunduğu Armchari Expert adlı yayına konuk olan Mila Kunis çocuklarını, daha küçük oldukları dönemde de her gün yıkamadığını anlattı. Güzel oyuncu "Yeni doğan bebeklerini her gün yıkayan bir ebeveyn olmadığını" itiraf etti. Mila Kunis ile Ashton Kutcher, çocuklarını sadece üzerlerinde belirgin bir kir gördükleri zaman yıkadıklarını da sözlerine ekledi.