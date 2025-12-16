Şebnem Bozoklu'dan dikkat çeken itiraf: ''Küfrü duyunca senaryoyu kabul ettim''

  1. Anasayfa
  4. Ünlü oyuncudan dikkat çeken itiraf: ''Küfrü duyunca senaryoyu kabul ettim''

Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrıldıktan sonra Rüya Gibi dizisiyle ekrana dönen Şebnem Bozoklu diziye dahil olma süreciyle ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu.

Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrıldıktan sonra Rüya Gibi dizisinin kadrosuna katılan Şebnem Bozoklu, İbrahim Selim’le Bu Gece programına konuk oldu.

Rüya Gibi dizisiyle ekrana dönen Şebnem Bozoklu, projeye nasıl dahil olduğuyla ilgili yaptığı itirafla dikkatleri üzerine çekti. 

Şebnem Bozoklu diziye dahil olma sürecinde kendisine yollanan senaryodaki küfürü beğendiğini ve teklifi kabul ettiğini açıkladı.

Şebnem Bozoklu, diziyi kabul etme nedeninin alışılmışın dışında olduğunu belirterek, ilk bölümlerde geçen bir küfürlü repliğin kendisini çok etkilediğini söyledi. 

