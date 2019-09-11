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  3. 11 Eylül 2019 11:10

Şebnem Ferah yeni dövmesiyle dikkat çekti

Şebnem Ferah, geçen hafta sonu Fethiye Milyonfest’te sahneye çıktı. Konser sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımlarında, ünlü rock’çının dövme sayısının giderek arttığı görüldü

Şebnem Ferah yeni dövmesiyle dikkat çekti

Birkaç yıl önce boynundan beline kadar inen bir omurga dövmesi yaptıran Şebnem Ferah, dövme salonlarını ziyarete devam ediyor.

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Şebnem Ferah yeni dövmesiyle dikkat çekti

Ünlü rock’çının dövme sayısındaki hızlı artış, Fethiye’deki konserinde hayranlarının da gözünden kaçmadı.

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Şebnem Ferah yeni dövmesiyle dikkat çekti

Sanatçının boynuna kırmızı renkte bir ejderha, koluna da saat-çiçek motifi yaptırdığı görüldü. Ferah’ın vücudunun büyük bölümünü dövmeyle kaplamayı planladığı da konuşulanlar arasında.

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Şebnem Ferah yeni dövmesiyle dikkat çekti

Şebnem Ferah’ın birkaç yıl önce sırtına yaptırdığı omurga dövmesi çok konuşulmuştu. Ünlü rock’çı, devamında dövme salonlarını sık sık ziyaret etmeyi sürdürdü.

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