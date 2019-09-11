Şebnem Ferah yeni dövmesiyle dikkat çekti
Şebnem Ferah, geçen hafta sonu Fethiye Milyonfest’te sahneye çıktı. Konser sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımlarında, ünlü rock’çının dövme sayısının giderek arttığı görüldü
Birkaç yıl önce boynundan beline kadar inen bir omurga dövmesi yaptıran Şebnem Ferah, dövme salonlarını ziyarete devam ediyor.
Ünlü rock’çının dövme sayısındaki hızlı artış, Fethiye’deki konserinde hayranlarının da gözünden kaçmadı.
Sanatçının boynuna kırmızı renkte bir ejderha, koluna da saat-çiçek motifi yaptırdığı görüldü. Ferah’ın vücudunun büyük bölümünü dövmeyle kaplamayı planladığı da konuşulanlar arasında.