''Şebocu''lara müjde: Şebnem Ferah yıllar sonra kulaklardaki pasları silmek için dönüyor

Uzun süredir sahnelerden uzak kalan Şebnem Ferah, 3 Haziran 2026’da İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta vereceği dev konserle hayranlarıyla buluşuyor. Sosyal medya hesabından heyecan dolu bir mesaj paylaşan ünlü sanatçı, "Buluşana kadar gün sayıyor olacağım" dedi.

Şimdilerde 54 yaşında olan Türk rock müziğinin efsanesi Şebnem Ferah'tan hayranlarına müjdeli bir haber geldi. 

Uzun yıllardır sevenlerinden uzak kalan Şebnem Ferah'ın yakın arkadaşı uzun bir zamanın ardından sahnelere geri döneceğini müjdesini verdi.

Ferah, "03.06.2026 İstanbul" yazılı görseli paylaştığı notunda yaşadığı mutluluğu şu sözlerle dile getirdi:

"Şimdi ben buraya ne yazsam heyecanımı tarif etmeye yetmeyecek, bir şeyler eksik kalacak. O yüzden kısa tutuyorum. Buluşana kadar gün sayıyor olacağım. Görüşmek üzere."

Bu samimi açıklama kısa sürede on binlerce beğeni alırken, müzikseverler arasında büyük bir heyecan dalgası yarattı.

