Seçkin Piriler ile Meral Kaplan kavgasının görüntüleri ortaya çıktı

Vatan Gazetesi Magazin Müdürü Gülşen Yüksel Salt ile Posta Gazetesi Magazin Müdürü Müge Dağıstanlı'nın hazırlayıp sunduğu, teve2'de yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre; eski manken Seçkin Piriler, oyuncu Meral Kaplan’ın “Çocukların herkesi rahatsız ediyor, çocuklarınla ilgilen” demesine sinirlendi. Karşılıklı bağrışmalar büyük bir kavgaya dönüştü.



