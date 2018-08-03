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  3. 03 Ağustos 2018 14:41

Seçkin Piriler ile Meral Kaplan kavgasının görüntüleri ortaya çıktı

Seçkin Piriler, Bodrum Gündoğan’daki evinde misafir ettiği yakın arkadaşı Meral Kaplan'la kavga etti. Piriler, ''kardeş kavgası'' açıklaması yaparken, kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Seçkin Piriler ile Meral Kaplan kavgasının görüntüleri ortaya çıktı

Vatan Gazetesi Magazin Müdürü Gülşen Yüksel Salt ile Posta Gazetesi Magazin Müdürü Müge Dağıstanlı'nın hazırlayıp sunduğu, teve2'de yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre; eski manken Seçkin Piriler, oyuncu Meral Kaplan’ın “Çocukların herkesi rahatsız ediyor, çocuklarınla ilgilen” demesine sinirlendi. Karşılıklı bağrışmalar büyük bir kavgaya dönüştü.

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Seçkin Piriler ile Meral Kaplan kavgasının görüntüleri ortaya çıktı

Seçkin Piriler, Bodrum Gündoğan'da çocukları ve yakın arkadaşı Meral Kaplan ile birlikte tatil yapıyordu. İkilinin plajda herkesin gözü önünde başlayan tartışması evde zirve yaptı.

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Seçkin Piriler ile Meral Kaplan kavgasının görüntüleri ortaya çıktı

Seçkin Piriler, anneliğini eleştiren Meral Kaplan'a "Sen mi bana anneliği öğreteceksin?" cevabını verdi. Hemen eşyalarını toplamaya başlayan Kaplan, bavullarının dışarıya atıldığını görünce şoke oldu. Ünlü oyuncunun, tartışma sonrası yakınlarına "Kolum çizik içinde kaldı" dediği öğrenildi.

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Seçkin Piriler ile Meral Kaplan kavgasının görüntüleri ortaya çıktı

Meral Kaplan, yakın arkadaşı Seçkin Piriler'le yaşadığı bu olay sonrası çocuklarını da alıp İstanbul’a döndü.

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