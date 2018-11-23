Seçkin Piriler: Sesini bile duymak istemiyorum

"KAAN'IN BANA GERİ DÖNMEYECEĞİNİ BİLİYORUM"



"Bodrum'da Kaan ve Kıvılcım'ı basma haberleri çıktı. Bunları kim söyledi? İkisi o evde olunca tabii ki kötü oldum. O evde benim eşyalarım var, sinirlendim yani. Ama ev basma durumu yok. İnanın o kadar güvenirdim ki Kaan'a. Duyduğumda büyük bir şok geçirdim. Hiçbir zaman konduramadım. Hala bazen düşündüğüm zaman anlayamıyorum. Evleneceklerine ihtimal vermedim, ilişkinin bu kadar süreceğini düşünmedim. Benim ilk ciddi ilişkim Kaan'dır. Kendi hayatımı devam ettirmeye çalışıyorum. Benim yaşadıklarımı yaşayan bir sürü kadın var. Bana göre çok büyük bir acıdır aldatılmak. Kıvılcım'la karşılaştığımızda onun yanında bir moda yazarı vardı, karşımda dakikalarca gülerek yüzüme baktı. Daha fazla tahammül edemedim, kalktım. Telefon açtı Kaan'la konuştu karşımda ve bu olaylar Kaan'a çok yanlış anlatılmış. Kaan'ın bana geri dönmeyeceğini biliyorum."