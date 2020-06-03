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  3. 03 Haziran 2020 15:26

Seda Akgül'den Tuba Ünsal yorumu: Güzel sayılmaz

Sunucu Seda Akgül, "Güzel kadın değil, tatlı kadın hayatı uzatır." diyen oyuncu Tuba Ünsal’a, “E zaten güzel sayılmaz. Doğru demiş.” yorumunda bulundu.

Seda Akgül'den Tuba Ünsal yorumu: Güzel sayılmaz

Doğal güzelliği ve enerjik tavırlarıyla dikkat çeken iki çocuk annesi Tuba Ünsal, Instagram hesabından,"Güzel kadın değil, tatlı kadın hayatı uzatır." şeklinde bir yazı paylaştı. 

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Seda Akgül'den Tuba Ünsal yorumu: Güzel sayılmaz

Ünsal, daha önce verdiği bir röportajda da botoks ve dolgu işlemlerine karşı olduğunu, kök hücre uygulamasından ise memnun kaldığını söylemişti.

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Seda Akgül'den Tuba Ünsal yorumu: Güzel sayılmaz

Ünsal'ın açıklamasına sunucu Seda Akgül'den şaşırtan bir yorum geldi. 

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Seda Akgül'den Tuba Ünsal yorumu: Güzel sayılmaz

Akgül, Ünsal için " E zaten güzel sayılmaz. Doğru demiş.” dedi. 

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