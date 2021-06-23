Seda Bakan ve Amine Gülşe'den sonra İrem Derici de saçlarını boyattı
Sarı saç modasına uyan oyuncu ve şarkıcılar İnstagram'ı ikiye bölerken Seda Bakan ve Amine Gülşe'den sonra İrem Derici de saçlarını sarıya boyattı.
Sarı saç modasına uyan oyuncu ve şarkıcılar İnstagram'ı ikiye böldü. Sosyal medya kullanıcıları, Seda Bakan ve Amine Gülşe'nin başlattığı sarı saç modasını beğeniyle karşılarken, bazı hayranları ve takipçileri de ünlü isimlere 'Acilen kendi saç renginize dönün' mesajı verdi.
Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan sonra, futbolcu Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe de saçını sarıya boyattı. Hazal Kaya ve İrem derici de açık renk saç modasına uyduklarını İnstagram'dan paylaştılar. Yazın kendini iyiden iyiye hissettirdiği bu günlerde sarı saç modasına uyan ünlü güzeller İnstagram'ı ikiye böldü. Takipçileri ünlü isimlerin saçını beğendi, kimi takipçiler ise 'eski saçınıza dönün' çağrısı yaptı.
Akımı ilk başlatan güzel ve sempatik oyuncu Seda Bakan oldu. Bakan, İnstagram'dan paylaştığı fotoğrafında, bir müddet bu saç rengini kullanacağını ifade ederek, takipçilerinin fikrini sordu.
Bakan'ın ünlü dostları beğeni ve yorum yağdırsa da bazı takipçileri bu saçın Seda Bakan'ı eski saçına göre daha olgun gösterdiğini ve yakışmadığını ifade etti.