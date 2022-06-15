Seda Bakan'ı gören tanıyamadı! 10 kilo birden aldı

"Hamilelik çok güzel gidiyor” diyen Seda Bakan, doğacak bebeklerinin ismini henüz bulamadıklarını söyledi. 10 kilo aldığını belirten oyuncu, "İlk hamileliğimde 30 kilo almıştım ama şimdi o kadar almayı düşünmüyorum” ifadelerini kulandı.