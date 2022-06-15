Seda Bakan'ı gören tanıyamadı! 10 kilo birden aldı
Bebek trafiğinde objektiflere yansıyan oyuncu Seda Bakan, ikinci hamileliğinin altıncı ayını geride bıraktığını söyledi. İlk hamileliğinde 30 kilo alan ünlü isim, ikinci hamileliğiyle ilgili ayaküstü açıklamada bulundu.
Seda Bakan, önceki gün Bebek trafiğinde objektiflere yansıdı. İkinci hamileliğinin altıncı ayını geride bırakan ünlü oyuncu, "Hamilelik süreci nasıl gidiyor? sorusunu yanıtladı.
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"Hamilelik çok güzel gidiyor” diyen Seda Bakan, doğacak bebeklerinin ismini henüz bulamadıklarını söyledi. 10 kilo aldığını belirten oyuncu, "İlk hamileliğimde 30 kilo almıştım ama şimdi o kadar almayı düşünmüyorum” ifadelerini kulandı.
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Dizi tekliflerinin olduğunu dile getiren Seda Bakan, "Her an setlere dönebilirim” açıklamasını yaptı.
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Kızı Leyla’nın kardeşini sabırsızlıkla beklediğini de söyleyen oyuncu, "Leyla abla olacağı için çok mutlu” şeklinde konuştu.
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