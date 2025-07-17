Seda Bakan'ın transparan şovu ortalığı karıştırdı
Ünlü oyuncu Seda Bakan cesur tarzıyla sosyal medyayı salladı. Bakan'ın elbisesi takipçilerinden tam not aldı.
Güzel oyuncu Seda Bakan rol aldığı Gelin Takımı 2 filminin çekimlerinin sona ermesinin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti.
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2014 yılında Ali Erel ile dünya evine giren Seda Bakan 2019 yılında kızı Leyla'yı, 2022 yılında da ikinci kızı Ela'yı kucağına almıştı.
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Hamilelik döneminde aldığı kilolardan hızlıca kurtulmayı başaran ünlü oyuncunun azmi de olay olmuştu.
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Gelin Takımı 2 filmi için sete çıkan oyuncu, bu kez Zeytin Ağacı dizisinin üçüncü sezonu için çalışmalara başlamıştı.
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