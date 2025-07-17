  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Magazin
  4. Seda Bakan'ın transparan şovu ortalığı karıştırdı

Seda Bakan'ın transparan şovu ortalığı karıştırdı

Ünlü oyuncu Seda Bakan cesur tarzıyla sosyal medyayı salladı. Bakan'ın elbisesi takipçilerinden tam not aldı.

Seda Bakan'ın transparan şovu ortalığı karıştırdı - Resim: 1

Güzel oyuncu Seda Bakan rol aldığı Gelin Takımı 2 filminin çekimlerinin sona ermesinin ardından sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti. 

1 / 9
Seda Bakan'ın transparan şovu ortalığı karıştırdı - Resim: 2

2014 yılında Ali Erel ile dünya evine giren Seda Bakan 2019 yılında kızı Leyla'yı, 2022 yılında da ikinci kızı Ela'yı kucağına almıştı.

2 / 9
Seda Bakan'ın transparan şovu ortalığı karıştırdı - Resim: 3

Hamilelik döneminde aldığı kilolardan hızlıca kurtulmayı başaran ünlü oyuncunun azmi de olay olmuştu. 

3 / 9
Seda Bakan'ın transparan şovu ortalığı karıştırdı - Resim: 4

Gelin Takımı 2 filmi için sete çıkan oyuncu, bu kez Zeytin Ağacı dizisinin üçüncü sezonu için çalışmalara başlamıştı.

4 / 9