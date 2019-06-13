Seda Görgüzel Alkan kafaları karıştırdı
Şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel Alkan sosyal medya hesabından paylaştığı video ile boşanma iddiaları hakkında kafa karıştırdı. Selen Görgüzel Alkan herkesi sakin olmaya davet etti.
Selen Görgüzel Alkan, Kısa bir süre öncesine kadar kızının okul kaydı için gittiği Amerika’dan paylaşımlarda bulunuyordu.
Yurt dışında bulunduğu süre zarfında bolca eğlenen ünlü isim, kızıyla birlikte birçok paylaşımda bulunmuştu.
Keyifli fotoğraf ve videolarını takipçilerine ulaştıran Selen Görgüzel Alkan, daha boşanma iddialarıyla gündeme geldi.