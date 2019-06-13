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  3. 13 Haziran 2019 23:46

Seda Görgüzel Alkan kafaları karıştırdı

Şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel Alkan sosyal medya hesabından paylaştığı video ile boşanma iddiaları hakkında kafa karıştırdı. Selen Görgüzel Alkan herkesi sakin olmaya davet etti.

Seda Görgüzel Alkan kafaları karıştırdı

Selen Görgüzel Alkan, Kısa bir süre öncesine kadar kızının okul kaydı için gittiği Amerika’dan paylaşımlarda bulunuyordu.

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Seda Görgüzel Alkan kafaları karıştırdı

Yurt dışında bulunduğu süre zarfında bolca eğlenen ünlü isim, kızıyla birlikte birçok paylaşımda bulunmuştu.

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Seda Görgüzel Alkan kafaları karıştırdı

Keyifli fotoğraf ve videolarını takipçilerine ulaştıran Selen Görgüzel Alkan, daha boşanma iddialarıyla gündeme geldi.

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Seda Görgüzel Alkan kafaları karıştırdı

Yine yurtdışında bulunduğu sırada hakkında ortaya atılan ‘Eşi Hamdi Alkan’dan boşanıyor’ şeklindeki açıklamalara bir de yanıt veren Alkan, Türkiye’ye döndükten sonra bu konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

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